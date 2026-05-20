Dark Scrolls verschoben

Publisher Devolver Digital und Entwickler doinksoft haben den Release von "Dark Scrolls" nach hinten verschoben. Keine Angst, ein neuer Termin wird gleichzeitig auch genannt.

Demnach verschiebt sich "Dark Scrolls" vom 28. Mai auf den 22. Juni. In der offiziellen Begründung deutet man sehr stark an, dass man dadurch dem sehr ähnlichen "Mina the Hollower" aus dem Weg gehen will. Dieses wird nämlich am 29. Mai veröffentlicht.

Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit wird uns ein neuer Release Date Trailer zu "Dark Scrolls" gezeigt. Darin stimmt man uns über dreieinhalb Minuten lang hauptsächlich mit kommentiertem Gameplay auf das Spiel ein.

"Dark Scrolls" ist für Switch und den PC in der Mache.