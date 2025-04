Dark Souls Remastered jetzt mit nahtlosem Koop-Modus

"Dark Souls Remastered" ist ab jetzt auch mit einem nahtlosen Koop-Modus ausgestattet. Dies haben wir einem Modder zu verdanken.

Besagter Modder hört auf den Namen Yui und hat einen sehr ähnlichen Modus bereits für "Dark Souls 3" und "Elden Ring" ergänzt. In einem begleitenden Video wird uns der Modus fast sieben Minuten lang in bewegten Bildern vorgestellt und erklärt.

In "Dark Souls Remastered" war am Anfang das Feuer. Wir erleben darin erneut das von der Kritik gefeierte, genreprägende Spiel, mit dem alles begann und kehren in dieser liebevoll überarbeiteten Version zurück nach Lordran - in atemberaubendem Detail und mit 60 Bildern pro Sekunde.

"Dark Souls Remastered" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC erhältlich.