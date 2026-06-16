Dark Stream angekündigt

Entwickler RedDeer Games stellt uns "Dark Stream" für den PC vor. Einen ersten Trailer dazu bekommen wir auch gezeigt.

In "Dark Stream" schlüpfen wir in die Rolle eines Content-Creators, der zu allem bereit ist, um mehr Zuschauer zu gewinnen und in den Charts aufzusteigen. Wir erkunden dabei ein Spukhaus, entwirren das Rätsel um paranormale Phänomene und überleben all das, während wir live im Stream sind.

Einen Trailer zu "Dark Stream" gibt es schon jetzt zu sehen. Dieser dürfte vor allem für Fans des Genres eine wahre Freude sein. Inhaltlich wird uns dabei hauptsächlich über eineinhalb Minuten lang das spielerische Grundgerüst schmackhaft gemacht.

"Dark Stream" soll bereits bald erscheinen. Eine spielbade Demo ist sogar schon jetzt verfügbar.