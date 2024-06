DarkStar One: Der Sci-Fi-Klassiker kehrt zurück

Kalypso Media feiert mit der "DarkStar One - Nintendo Switch Edition" die Rückkehr der epischen Weltraumoper. Das Retro-Sci-Fi-Abenteuer kombiniert eine Open-World-Sandbox mit einer spannenden Space-Opera-Story. Damit kehrt ein Klassiker der Sci-Fi-Spiele zurück und erscheint mit einer verbesserten Grafik erstmals auf der Switch.

Ihr schlüpft in die Rolle des erfahrenen Piloten Kayron Jarvis, der in der fernen Zukunft lebt, in der die Menschheit die Erde verlassen und die Weiten des Kosmos besiedelt hat. Unter mysteriösen Umständen erbt Kayron das mächtige Raumschiff DarkStar One und wird in Verschwörungen und Intrigen verstrickt. Basierend auf den Büchern der renommierten deutschen Fantasy- und Science-Fiction-Autorin Claudia Kern, entführt die Handlung Spieler in eine packende Geschichte aus Action und Entdeckung, während Kayron Antworten auf den Tod seines Vaters sucht und dabei die Geheimnisse der Galaxie aufdeckt.

Die DarkStar One basiert auf geheimnisvoller Alien-Technologie, dank der die Fähigkeiten des Raumschiffs durch Artefakte der verlorenen Zivilisation verbessert werden können. Mit über 200 freischaltbaren Komponenten optimieren Spieler: die "DarkStar One" in den Bereichen Triebwerke, Waffen und Schutzschilde.

"DarkStar One" entführt euch ab dem 20. Juni 2024 in eine epische Weltraumoper auf Nintendo Switch.