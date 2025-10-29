Darkwood 2 für PC vorgestellt

Publisher Hooded Horse und Entwickler Ice-Pick Lodge haben "Darkwood 2" für den PC vorgestellt. Einen ersten Trailer dazu hatte man auch im Gepäck.

Hier werden wir fast eine Minute lang auf "Darkwood 2" eingestimmt. Dabei wird uns eine packende Mischung aus atmosphärischen Rendersequenzen und Gameplay geboten. Das Material legt nah, dass primär auf den Tugenden des ersten Teils aufgebaut wird.

Die Story von "Darkwood 2" findet einige Jahre nach den Ereignissen des ersten Teils statt. Mit im Gepäck: Weitere Länder und Gewässer zur Erkundung, furchterregende Kreaturen und neue Gründe, das Licht des nächsten Morgens herbeizusehen. "Darkwood 2" ist ein alleinstehendes Werk mit einer völlig neuen Geschichte und neuen Charakteren und richtet sich auch an Spielerinnen und Spieler, die den Vorgänger nicht kennen.

"Darkwood 2" hat noch keinen Releasetermin.