Darwin's Paradox! verspätet sich

Publisher Konami und Entwickler ZeDrimeTim geben bekannt, dass sich der Release von "Darwin's Paradox!" nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte das Action-Adventure noch in diesem Jahr erscheinen.

Ein neues Releasefenster für "Darwin's Paradox!" gibt Konami gleichzeitig bekannt. Demnach soll es nun im Laufe des nächsten Jahres soweit sein. Einen Grund für die Verzögerung nennt man nicht.

Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit zeigt man uns zwei neue Trailer zu "Darwin's Paradox!". Dabei handelt es sich um einen kurzweiligen Gameplay-Trailer und das erste Entwicklertagebuch zu dem Speil.

Eine schlechte Nachricht gibt es zudem noch für Switch-Besitzer: Demnach wird "Darwin's Paradox!" nicht mehr für diese Plattform erscheinen, sondern nur noch für die Switch 2.

"Darwin's Paradox!" ist damit für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in der Mache.