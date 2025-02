Darwin's Paradox! enthüllt

Konami gab gestern während des State of Play - Strea,s bekannt, dass "Darwin's Paradox!", ein neues Action-Adventure, für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC erscheinen wird.

Ihr nutzt Darwins Tintenfisch-Instinkte, um euch durch feindliche Gebiete zu schleichen, die von den sehr menschlichen – und definitiv nicht ausserirdischen! – UFOOD INC.-Schergen patrouilliert werden. Mithilfe von Darwins Saugnapf-Armen müsst ihr euch an euren Feinden vorbeimanövrieren, während ihr die Spezialfähigkeiten des Weichtiers nutzt, die Umgebung für euren Vorteil einsetzetund Feinde mit sorgfältig getimten Tintenschüssen ablenkt. Mit diesen leistungsstarken Stealth-Fähigkeiten wird Darwin zum ultimativen Infiltrator des Tierreichs ... Nun, abgesehen von Schlangen natürlich.

Jeder Spielabschnitt bietet neue Pfade, die sich verändern, während ihr Rätsel und Hindernisparcours bewältigt. Hier verschlägt es Darwin unter anderem auf Mülldeponien, die von Rudeln tollwütiger Ratten bevölkert werden, und in eine bedrohlich wirkende Nahrungsmittelfabrik am Meer. "Darwin's Paradox!" bietet eine hochwertige Grafik und eine bunte Schar von Charakteren, welche euch tief in die spannende Geschichte des Spiels eintauchen lassen.