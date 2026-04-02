Darwin's Paradox! im Launch-Trailer

Konami gab heute die Veröffentlichung von "Darwin’s Paradox!" bekannt. Das Spiel wurde vom französischen Studio ZDT entwickelt und ist ab sofort erhältlich.

Ihr tauchen im Spiel in die Welt von Darwin ein, einem aussergewöhnlichen Oktopus, der aus seinem natürlichen Lebensraum gerissen und in eine chaotische Welt geworfen wurde, die von UFOOD INC. kontrolliert wird – einer hinterhältigen Organisation, die plant, die Weltherrschaft an sich zu reissen.

Unseren Test zum "Darwin's Paradox!" findet ihr hier - inkl. Review-Video.