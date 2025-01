Date Everything! erneut verschoben

Eigentlich sollte "Date Everything!" pünktlich zum Valentinstag, also am 14. Februar, veröffentlicht werden. Aber daraus wird leider nichts, wie jetzt bekannt wurde.

So erklärt Lead Designer Ray Chase, dass "Date Everything!" nun irgendwann im Juni erscheint. Als Begründung für die erneute Verschiebung gibt er an, dass man schlicht mehr Zeit zur Fertigstellung des ambitionierten und umfangreichen Spiels benötige und sich vorher diesbezüglich einfach verkalkuliert habe.

In "Date Everything!" können wir so ziemlich alles daten, was uns über den Weg läuft – nämlich 100 verschiedene Charaktere, welche von Haushaltsartikeln über Elektrogeräte bis hin zu Konzepten wie existentieller Angst reichen. Wir können mit den vollständig synchronisierten Charakteren flirten, diese kennenlernen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Doch unsere Entscheidungen in den verzweigten Geschichten führen mitunter nicht nur zu Liebe und Freundschaft, sondern auch zu kräftiger Abneigung.

"Date Everything!" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.