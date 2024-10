Date Everything! kräftig verschoben

Team 17 gibt bekannt, dass sich der Release von "Date Everything!" deutlich nach hinten verschiebt. Eigentlich sollte die Dating-Simulation am 24. Oktober veröffentlicht werden.

Neuer Releasetermin für "Date Everything!" ist nun der 14. Februar 2025, also passend zum Valentinstag. Ein Grund für die Verzögerung wird nicht genannt, aber es gibt einen frischen Release Date Trailer zu sehen.

In "Date Everything!" können wir so ziemlich alles daten, was uns über den Weg läuft – nämlich 100 verschiedene Charaktere, welche von Haushaltsartikeln über Elektrogeräte bis hin zu Konzepten wie existentieller Angst reichen. Wir können mit den vollständig synchronisierten Charakteren flirten, diese kennenlernen und eine Beziehung zu ihnen aufbauen. Doch unsere Entscheidungen in den verzweigten Geschichten führen mitunter nicht nur zu Liebe und Freundschaft, sondern auch zu kräftiger Abneigung.

"Date Everything!" ist für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC in Entwicklung.