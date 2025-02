Dauntless wird der Stecker gezogen

Normalerweise sagt man ja, dass der Mai alles neu macht. Aber im Fall von "Dauntless" ist es genau umgekehrt, denn in diesem Monat werden für das Action-Rollenspiel die Lichter ausgehen.

Konkret ist es am 29. Mai soweit. Grund dafür sind die erneuten Entlassungen bei dessen Entwickler Phoenix Labs, über die wir bereits Ende Januar an dieser Stelle berichteten hatten. Damals sagte man noch, dass man sich bald zu dem Schicksal von "Dauntless" äussern werde, was jetzt eben geschehen ist.

In "Dauntless" beschützen wir als Slayer die Shattered Isles vor den gefürchteten Behemoths und begeben uns in diesem kostenlosen Koop--Action-Rollenspiel auf Monsterjagd. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.

"Dauntless" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.