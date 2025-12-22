Dave The Diver: Details zum "In the Jungle"-DLC

Mintrocket hat weitere Details zum kommenden "In the Jungle"-DLC für "Dave The Diver". Diese betreffen etwa den Umfang und die einzelnen Inhalte der Erweiterung.

Der DLC "In the Jungle" erweitert "Dave The Diver" demnach um das bisher umfangreichste Story-Kapitel und führt den namensgebenden Helden in eine komplett neue Umgebung. Statt Salzwasser erkundet er jetzt nämlich ein riesiges Süsswassergebiet und bezieht mit Freunden ein neues Zuhause im Dschungeldorf Utara. Dort vergeht die Zeit in Echtzeit, was den Alltag deutlicher strukturiert. Tauchen, Sammeln von Ressourcen, das Erfüllen von Aufgaben und der Aufbau von Beziehungen prägen dabei den Ablauf. Mit wachsendem Vertrauen der Dorfbewohner eröffnen sich dann neue Möglichkeiten, deren Auswirkungen bis in Banchos Geschäft reichen.

Ein zentraler Neuzugang der Erweiterung ist der Bancho Grill, ein Restaurant mit völlig neuer Ausrichtung. Anders als zuvor bewegt sich Dave darin frei durch mehrere Bereiche und serviert ein frisch zubereitetes Süsswasser-Menü. Die Dorfbewohner werden zu Gästen, wodurch das Restaurant zum sozialen Mittelpunkt von Utara wird und spielerisch enger mit der Spielwelt verknüpft ist.

Auch spielmechanisch beschreitet der DLC frische Wege: Der grosse Süsswassersee bringt demnach unbekannte Tierarten, neue Zutaten und erhöhte Gefahren. Dafür erhält Dave mit der Jungle Gun ein weiteres vielseitiges Werkzeug, das sich flexibel an unterschiedliche Kampfsituationen anpasst. Eine isometrische Perspektive ersetzt zudem die streng horizontale Darstellung und verlangt ein besseres Zeitmanagement. Ergänzt wird das Abenteuer durch weitere Minispiele, Dschungelaktivitäten und Systeme, welche sowohl dem Dorf als auch dem Restaurant zugutekommen. Insgesamt bietet "In the Jungle" etwa zehn Stunden neue Inhalte.

Der "In the Jungle"-DLC für "Dave The Diver" erscheint Anfang 2026.