Dave the Diver: Juni-Termin für den "In the Jungle"-DLC

Entwickler Mintrocket hat einen Releasetermin für den "In the Jungle"-DLC von "Dave the Diver" verkündet. So wird dieser im Juni erhältlich sein.

Demnach erscheint die "In the Jungle"-Erweiterung für "Dave the Diver" am 18. Juni. Ein neuer Release Date Trailer stimmt uns schon jetzt 45 Sekunden lang darauf ein. Dabei zeigt man hauptsächlich Gameplay, aber der augenzwinkernde Humor kommt gleichzeitig auch nicht zu kurz.

Erst im Dezember hatte Mintrocket viele Details zum "In the Jungle"-DLC für "Dave the Diver" verraten. Unsere Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Dave the Diver" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, Switch 2 und den PC erhältlich.