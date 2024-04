Dave The Diver erscheint nächste Woche für PlayStation

Im vergangenen Jahr war "Dave the Diver" eines, wenn nicht sogar das erfolgreichste Indie-Spiel auf dem PC und Nintendos Switch. In der kommenden Woche dürfen sich nun auch endlich PlayStation-User über eine Veröffentlichung auf Sonys Heimkonsolen freuen. Während sich dabei die PS4-Fassung sehr stark an der PC-Vorlage orientiert, profitieren PlayStation-5-Spieler von der Funktionsweise des neuartigen Gamepads.

Mit diesem sollen Spieler dazu in der Lage sein, dank der adaptiven Trigger die von Dave verwendeten Harpunen entsprechend sensibler für sich zu nutzen. Auch soll die Vibration des Controllers zum Einsatz kommen und die Spieler vor entsprechenden Bewegungen oder Gefahren aus der Tiefe warnen.

"Dave the Diver" erscheint voraussichtlich am 16. April für PlayStation 4 und PlayStation 5 und kann über das PlayStation Network käuflich erworben werden.