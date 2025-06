Jungle-DLC für Dave the Diver verspätet sich

Schlechte Nachrichten für alle, die sich noch in diesem Jahr auf den Jungle-DLC für "Dave the Diver" gefreut hatten. Daraus wird nämlich leider nichts, wie Entwickler Mintrocket jetzt bekanntgeben musste.

Demnach wird die Jungle-Erweiterung für "Dave the Diver" nun leider erst Anfang nächsten Jahres veröffentlicht. Die zusätzliche Zeit will man für Implementierung weiterer Inhalte nutzen. Aber es gab auch gute Nachrichten, denn es wird ein kostenloses Upgrade für Inhaber einer Switch 2 geben und einige kosmetische DLCs werden dank erneuerter Lizenzen länger als ursprünglich geplant verfügbar sein.

In "Dave the Diver"" erforschen wir die Tiefsee und leiten zugleich eine Sushi-Bar. Wir schliessen uns Dave und seinen exzentrischen Freunden an, um die Geheimnisse zu lüften, die sich in den Tiefen des geheimnisvollen Blauen Lochs verbergen. Wir entdecken in diesem Meeresabenteuer einen Ozean voller Mysterien, spielen Minispiele, erledigen zusätzliche Quests und betreiben nebenbei mit Erfolg unser Sushi-Geschäft.

"Dave the Diver" kann auf PS4, PS5, Switch und dem PC gespielt werden.