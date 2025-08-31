Mintrocket will Dave the Diver IP ausweiten

In einem Interview von 4Gamer mit dem CEO von Mintrocket Jaeho Hwang auf der Nexon Developers Conference wurde deutlich, dass "Dave the Diver" weiter ausgeweitet werden soll. Dies hat sich ja bereits durch einen Mix aus kostenlosen und kostenpflichtigen DLCs sowie Zusammenarbeit mit anderen Franchisen wie "Balatro" und "Yakuza" gezeigt. Auch wird derzeit an dem "Jungle DLC" gearbeitet, welcher grösser als ursprünglich geplant ausfallen wird und zuvor verschoben wurde. Darüber hinaus erfahren wir, dass die IP auch zukünftig eine entscheidende Rolle für das Studio spielen soll.

So ist die "Dave the Diver"-IP laut Hwang der Kern des Studios geworden. Deshalb ist es Ziel, ein anderes Spiel innerhalb der IP zu machen, was wiederum nach Spinn-Offs klingt. Dies bestätigt und untermauert zuvor gemachten Aussagen. So sagte Hwang auf der Gamescom Asia im Oktober: