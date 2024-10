Dave the Diver: Story-Erweiterung in der Mache

Entwickler und Publisher Mintrocket hat weiterhin grosse Pläne für "Dave the Diver". So wurde jetzt enthüllt, dass eine Story-Erweiterung für das kurzweilige Adventure in der Mache ist.

Die Information kommt direkt von Schöpfer und Director Jaeho Hwang. Nähere Details dazu oder gar einen Releasetermin dafür gibt es noch nicht. Ausserdem könne man sich auch vorstellen, eine Art Spin-off für jeden Freund von "Dave the Diver" auf die Beine zu stellen. Damit bekäme man die Chance neue Genres auszuprobieren

In "Dave the Diver"" erforschen wir die Tiefsee und leiten zugleich eine Sushi-Bar. Wir schliessen uns Dave und seinen exzentrischen Freunden an, um die Geheimnisse zu lüften, die sich in den Tiefen des geheimnisvollen Blauen Lochs verbergen. Wir entdecken in diesem Meeresabenteuer einen Ozean voller Mysterien, spielen Minispiele, erledigen zusätzliche Quests und betreiben nebenbei mit Erfolg unser Sushi-Geschäft.

"Dave the Diver" kann auf PS4, PS5, Switch und dem PC gespielt werden.