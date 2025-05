Davy x Jones vorgestellt

Parasight, der Entwickler von "Blacktail", kündigt mit "Davy x Jones" sein nächstes Projekt an. Was sich dahinter verbirgt, verrät ein erster Trailer.

Hier werden wir etwas mehr als eineinhalb Minuten lang auf "Davy x Jones" eingestimmt. Dabei werden einige abgedrehte Sequenzen aus dem Ego-Shooter gezeigt.

In "Davy x Jones" steigen wir in die finstersten Tiefen der Piratenunterwelt auf – gemeinsam mit dem niederträchtigen Davy Jones in einem rachedurstigen Abenteuer. Wir übernehmen darin die Kontrolle über den kopflosen Körper des Captains, halten Schritt mit seinem eigenständig agierenden Schädel und lassen dadurch seine Legende am Leben.

"Davy x Jones" ist für noch nicht näher spezifizierte Konsolen und den PC in Entwicklung, aber bisher unterminiert.