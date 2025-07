Day of the Shell hat einen Erscheinungstermin

Publisher Entalto Studios und Entwickler Duper Games haben einen Releasetermin für "Day of the Shell" verkündet. So ist es erfreulicherweise sogar noch in diesem Monat soweit.

Konkret ist "Day of the Shell" ab 29. Juli für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht. Dieser stimmt uns knapp eineinhalb Minuten lang auf den Titel ein.

Inhaltlich kombiniert "Day of the Shell" minimalistisches Design mit strategischer Tiefe. In dem Roguelite-Abenteuer genügt nämlich ein einziger Klick pro Runde, um taktische Entscheidungen zu treffen. Wirr schlüpfen dabei in die Rolle einer einsamen Jägerin, die gegen göttlichen Zorn und monströse Kreaturen kämpft. Für genügend Spannung sollte also gesorgt sein.