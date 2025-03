Days Gone Remastered mit automatischer Platin-Trophäe

Entwickler Bend Studio hat mittlerweile hochoffiziell bestätigt, dass Inhaber von "Days Gone Remastered" automatisch eine Platin-Trophäe erhalten können. Wir fassen die Hintergründe für euch zusammen.

Demnach erhalten Besitzer von "Days Gone" für PS4 in der Remastered-Fassung für PS5 automatisch die Platin-Trophäe, wenn sie ihren Spielstand importieren. Wer jedoch alle Erfolge erneut erspielen möchte, hat natürlich auch die Möglichkeit, auf den Import zu verzichten und ein neues Spiel zu starten.

Bei "Days Gone" handelt es sich um ein Action-Adventure mit offener Welt. Es spielt zwei Jahre nach einer verheerenden, weltweiten Pandemie in einer rauen Wildnis. Wir schlüpfen darin in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, welcher in diesem todbringenden Land einen neuen Lebensinhalt sucht. Auf deiner Suche nach Materialien für wichtige Gegenstände und Waffen durchstreifen wir verlassene Siedlungen.

"Days Gone Remastered" erscheint am 25. April für PS5.