Days Gone Remastered vorgestellt

Was vorher schon länger als Gerücht die Runde machte, wurde beim State of Play am gestrigen Abend tatsächlich angekündigt, nämlich "Days Gone Remastered". Einen ersten Trailer zu der Neuauflage hatte man gleichzeitig auch im Gepäck.

Hier stellt man uns "Days Gone Remastered" fast zwei Minuten lang vor. Dabei sind primär signifikante optische Verbesserungen im Vergleich zum Original zu erkennen.

Bei "Days Gone" handelt es sich um ein Action-Adventure mit offener Welt. Es spielt zwei Jahre nach einer verheerenden, weltweiten Pandemie in einer rauen Wildnis. Wir schlüpfen darin in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, welcher in diesem todbringenden Land einen neuen Lebensinhalt sucht. Auf deiner Suche nach Materialien für wichtige Gegenstände und Waffen durchstreifen wir verlassene Siedlungen.

"Days Gone Remastered" erscheint am 25. April für PS5.