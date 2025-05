Technik-Analyse zu Days Gone Remastered

Die Kollegen von Digital Foundry haben sich genauer mit der technischen Seite von "Days Gone Remastered" beschäftigt. Ergebnis ist ein umfangreiches Video, das diesbezüglich eigentlich keine Fragen unbeantwortet lassen sollte.

Hier wird die Technik von "Days Gone Remastered" fast 17 Minuten lang aufgeschlüsselt. Dabei zeigen sich zwar einige Verbesserungen, etwa bei den Lichteffekten und der generellen Performance, aber es wird auch angemerkt, dass die PS4-Version auf der PS5 bei der Bildqualität immer noch dezent vorne liegt.

Bei "Days Gone" handelt es sich um ein Action-Adventure mit offener Welt. Es spielt zwei Jahre nach einer verheerenden, weltweiten Pandemie in einer rauen Wildnis. Wir schlüpfen darin in die schmutzigen Stiefel des einst geächteten Bikers und Kopfgeldjägers Deacon St. John, welcher in diesem todbringenden Land einen neuen Lebensinhalt sucht. Auf deiner Suche nach Materialien für wichtige Gegenstände und Waffen durchstreifen wir verlassene Siedlungen.

"Days Gone Remastered" erschien am 25. April für PS5.