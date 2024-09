Gerücht: Days Gone bekommt PS5 Remake

In dem Giant Bomb Podcast hat Jeff Grubb bestätigt, was sich zuvor in Gerüchten aufbauschte: "Days Gone" soll ein Remake für PlayStation 5 bekommen. Ursprünglich sprach der Gaming-Journalist lediglich von einem "weniger aufregenden Remaster als das geleakte "Horizon Zero Dawn"". Erst als Jordan Middler von VGC in einer Andeutung auf das Open-World Spiel von Bend Studios tippte, kam die Bestätigung mit einem knappen "Yeah, this is it".

If he was angry that his character is in Astro Bot, he’s going to lose his mind at this. https://t.co/gbf1ClopvE — Jordan Middler (@JordanMiddler) September 19, 2024

Wenn Grubb im Kontext von dem original 2019 für PlayStation 4 erschienenen "Days Gone" von einem weniger aufregenden Remake spricht hat das sicherlich mit der Tatsache zu tun, dass der Zombie-Open-World-Titel bereits mit 60 fps und 4K auf der PlayStation 5 läuft. Getippt wird daher auf eine generelle Überarbeitung und Anpassung der Technik an die Zielkonsole für einen kleinen Preis, wie es etwa mit dem Director’s Cut bei "Ghost of Tsushima" passierte. Vermutlich werden wir in der kommenden Woche im Rahmen der State of Play mehr erfahren.