Days of Doom angekündigt

Publisher Atari und Entwickler SneakyBox kündigen "Days of Doom" für PS4, PS5, Xbox one, Xbox Series X, Switch, Atari VCS und den PC an. Einen Trailer gibt es gleichzeitig auch zu sehen.

Bei "Days of Doom" handelt es sich um ein taktisches, rundenbasiertes Roguelite in einer postapokalyptischen Welt. Spieler erleben eine farbenfrohe und chaotische Welt, in der Zombies, Raider, Zombie-Raider und Echsen frei herumlaufen. Die Spieler müssen sich durch das Ödland kämpfen, Ressourcen verwalten und Taktiken einsetzen, um die Untoten und andere Bedrohungen zu überwinden.

"Days of Doom" wird im weiteren Jahresverlauf erhältlich sein.