Days of Doom - veröffentlicht

Atari hat heute angekündigt, dass "Days of Doom", das postapokalyptische Taktik-Roguelite, ab sofort für Windows PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 and 5, Xbox One and Series X|S unnd Atari VCS verfügbar ist. Spieler stellen eine vielseitige Gruppe aus Helden zusammen, um sich bei der ultimativen Mission, das Sanctuary zu erreichen, dem unerbittlichen Ansturm von Zombies, Ghouls, Plünderern und anderen Feinden zu stellen.

"Days of Doom" ist eine unkonventionelle, postapokalyptische Odyssey, angesiedelt in einer ebenso farbenfrohen wie chaotischen Welt, in der Zombies, Plünderer, Zombie-Plünderer und mutierte Echsen frei umherziehen. Spieler brechen zu einer Reise durch ein heimtückisches Ödland auf, um inmitten des Gerölls einen Zufluchtsort zu finden. Mit einer vielseitigen Gruppe von einzigartig talentierten Überlebenden müssen sich Spieler durch Horden von Untoten und anderen Gegnern bewegen, die hart verdienten Ressourcen verwalten und Taktiken austüfteln, um die Untoten und Mutanten auszutricksen.