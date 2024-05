Achtjähriges Jubiläum von Dead by Daylight

"Dead by Daylight" hat mittlerweile seinen achten Geburtstag gefeiert. Zu diesem Anlass gab es viele Ankündigungen und diese haben wir natürlich für euch zusammengestellt.

Eine neue Geschichte beginnt: "Dead by Daylight: Dungeons & Dragons" wurde, wie bereits angeteasert, als das nächste grosse Kapitel angekündigt. Der D&D-Bösewicht Vecna, in "Dead by Daylight" als der Lich bekannt, wird seinen tödlichen Willen als neuer Killer durchsetzen, während der Barde Aestri Yazar der neue Überlebende ist. Die neue Karte Vergessene Ruinen führt die Spieler in einen mysteriösen Dungeon, das voller Easter Eggs für Fans ist.

Eine Ankündigung, die vor allem langjährige Fans erfreuen wird, ist der 2v8-Spielmodus für "Dead by Daylight", welcher eine brandneue Spielerfahrung bietet und verspricht, das Reich des Entitus aufzurütteln. In dem von vielen gewünschten Modus treten zwei Killer gegen acht Überlebende auf einer grösseren Karte an.

Als weitere Überraschung für die Fans wurde während des Livestreams ein frisches 2-Personen-Koop-Roguelite-Spiel aus der Welt von "Dead by Daylight" namens "What the Fog" angekündigt und veröffentlicht. Die Spieler schlüpfen in die Rolle von Dwight, Claudette oder Feng Min und arbeiten zusammen, um in einer feindlichen Welt zu überleben, während sie sich durch eine Armee von tödlichen Monstern und Bossen schiessen, rennen und springen.

Der PvE-Action-Horror-Shooter mit dem Codenamen "Project T", welcher sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befindet, öffnet seine Türen für die Community, um sie in seine Entwicklung einzubeziehen. Die Spieler können dem Insider-Programm beitreten, um exklusive Neuigkeiten zu erhalten und die Möglichkeit zu haben, an Spieltests teilzunehmen und ihr Feedback zum Spiel zu teilen.

Ausserdem wurde ein neuer Gameplay-Trailer zu "The Casting of Frank Stone" veröffentlicht, der die düstere, verzweigte Geschichte andeutet, dass während der Dreharbeiten zu einem unabhängigen Film unvorstellbare Schrecken freigesetzt werden.

Die letzte Überraschung der Show war ein Trailer für das kommende "Castlevania"-Kapitel. Die Spieler bekamen einen kleinen Einblick in das, was zu erwarten ist, wenn die langjährige Spielereihe im Laufe des Jahres zu "Dead by Daylight" hinzugefügt wird.