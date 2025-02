Dead by Daylight bringt 2v8-Modus zurück

Behaviour Interactive kündigt das Comeback des 2v8-Modus in "Dead by Daylight" an, diesmal in Zusammenarbeit mit "Resident Evil". Besagter Modus wird vom 10. bis 25. Februar verfügbar sein.

"Dead by Daylights" 2v8-Spielmodus findet seit seinem Debüt im Juli letzten Jahres nun schon zum dritten Mal statt. Durch seine unterhaltsame Art können Spieler das asymmetrische Horror-Multiplayer-Spiel neu erleben.

Diesmal stürzen sich auch die Charaktere aus "Resident Evil" in das Chaos dieses 2v8-Modus. Nemesis und Mastermind stossen dabei zur Riege der im Modus vertretenen Killer hinzu, in der jetzt auch "Dead by Daylights" Originalkiller die Legion vertreten ist. Es wird gleichzeitig auch frische Gameplay-Elemente in dieser Version von 2v8 geben, um "Resident Evil" gebührend willkommen zu heissen.

"Dead by Daylight" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.