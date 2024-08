Castlevania wird Teil von Dead by Daylight

Behaviour Interactive kündigt in Form von "Castlevania" die nächste Erweiterung für "Dead by Daylight" an. Der DLC erscheint noch in diesem Monat.

Konkret wird der "Castlevania"-DLC für "Dead by Daylight" ab 27. August verfügbar sein. Der Public Test Build steht sogar jetzt schon zur Verfügung. Ein Trailer stimmt uns gleichzeitig fast eine Minute lang auf die Erweiterung ein.

"Castlevania" ist aus der Spielewelt nicht mehr wegzudenken. Die Reihe wurde erstmals 1986 auf dem Famicom Disk System in Japan, dann 1987 auch auf dem NES veröffentlicht und hat ein Vermächtnis, das nahezu so beständig ist wie ihr Bösewicht selbst.

Mit Dracula aus "Castlevania" empfängt "Dead by Daylight" jetzt sowohl den ersten Vampir als auch gestaltwandelnden Killer im Nebel. Herrschaftlich, imposant und furchteinflössend - Draculas Verachtung für die Menschheit wird lediglich von seinem Blutrausch übertroffen, was das Reich des Entitus zum idealen Jagdgebiet für den Nachtschwärmer macht.

Die Belmont-Blutlinie steht ausserdem seit unzähligen Generationen zwischen der Menschheit und den Mächten der Finsternis. Doch kein Nachkomme dieses Clans ist besser gerüstet es mit dem Reich des Entitus aufzunehmen als der neue Überlebende Trevor Belmont.

Trevor, welcher 1989 in "Castlevania III: Dracula's Curse" erstmals vorgestellt wurde, zeichnen einzigartige Fähigkeiten aus: Von seinem angeborenen Talent, Verbündete zu suchen und als Teil eines Teams zu arbeiten, bis hin zu seinen übernatürlichen Kräften steht er mit seinen Stärken und seinem Willen für alles, was den Belmont-Clan schon immer ausmacht.

"Dead by Daylight" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.