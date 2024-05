Dead by Daylight x Dungeons & Dragons

Behaviour Interactive hat enthüllt, dass es demnächst auch Inhalte aus "Dungeons & Dragons" in "Dead by Daylight" zu sehen geben wird. Einen ersten Teaser dazu hat man auch parat.

Abseits davon dürfen wir noch fleissig spekulieren, welche Inhalte von "Dungeons & Dragons" in "Dead by Daylight" verfügbar sein werden, aber eine neue Map gilt allgemein als ziemlich sicher. Zudem sollten wir bereits am 14. Mai mehr Informationen zu dem Thema bekommen, denn dann steht der Livestream zum achten Geburtstag von "Dead by Daylight" auf dem Programm.

In der Vergangenheit hatte es schon einige Crossover in "Dead by Daylight" gegeben. Diese konnten, etwa in Form von Iron Maiden oder Slipknot, aus der Musikwelt stammen oder hatten andere Videospielmarken als Schwerpunkt.

"Dead by Daylight" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.