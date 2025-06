Dead by Daylight x Five Nights at Freddy's

Behaviour Interactive kündigt die nächste Kollaboration für das langlebige "Dead by Daylight" an. Einen sehenswerten Trailer dazu hat man auch parat.

Hier werden wir etwas mehr als eine Minute lang mit düsteren Szenen auf die Zusammenarbeit von "Dead by Daylight" und "Five Nights at Freddy's" eingestimmt. Diese beschert uns unter anderem mit Springtrap einen neuen Killer.

Bei "Dead by Daylight" handelt es sich um einen asymmetrischen Horror-Multiplayer-Titel, bei dem ein Spieler die Rolle eines Killers übernimmt und vier andere Spieler als Überlebende versuchen, vor ihm zu fliehen bzw. zu entkommen. Der Titel ist bekannt für seine packende Jagd-Mechanik und die diversen spielbaren Charaktere mit individuellen Fähigkeiten.

"Dead by Daylight" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.