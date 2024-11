Dead by Daylight: Doomed Course bringt neue Charaktere

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass das neue Kapitel "Dead by Daylight: Doomed Course" ab sofort verfügbar ist. Nach dem Erfolg des letzten Original - Kapitels, "All Things Wicked", wagt sich das Team mit "Doomed Course" nun in unbekannte Gewässer.

Die Hundegebieterin, die an die Ära der Piraten und Freibeuter erinnert, ist im Auge des Sturms aufgetaucht, angetrieben von einem rasenden Verlangen nach Rache. Doch wie so viele, die sich auf diesen Kurs begeben haben, wurde auch sie von den Fängen des Sturms verschlungen. Auf der anderen Seite steht Taurie Cain, die viele Jahre ihres Lebens damit verbracht hat, dem Entitus ihre Ergebenheit zu schwören. Auch sie betrat den Nebel – wenn auch nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte.

Als Überlebenskünstlerin mit Ecken und Kanten bringt Taurie Cain eine neue Einstellung in den Nebel. Die Dinge mögen nicht so gelaufen sein, wie sie es geplant hatte, aber das bedeutet nicht, dass sie sich nicht anpassen und jede neue Prüfung nutzen wird, um ihren Platz im Reich des Entitus zu finden

Outfits für die Verdammten

Die Doomed Course - Sammlung lässt euch noch tiefer in die eindringliche Hintergrundgeschichte von der Hundegebieterin und Taurie Cain eintauchen und bietet zwei Outfits, die neue Aspekte ihrer Persönlichkeiten beleuchten