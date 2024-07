Grosse Pläne für Dead by Daylight

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass nach dem Livestream zum achten Jubiläum von "Dead by Daylight" diesen Monat noch weitere Inhalte veröffentlicht werden. Aber ganz der Reihe nach.

Bereits seit gestern können Fans in die Rolle der ultimativen Überlebenskünstlerin Lara Croft schlüpfen. Es ist der erste Ausflug der Videospiel-Ikone ins Horrorgenre.

Am 25. Juli erscheint der 2v8-Spielmodus, welcher das gewohnte Spielerlebnis um viel Chaos, Action und Spass bereichern wird. Erstmals können sich darin in "Dead by Daylight" zwei Killer zusammentun, um acht Überlebende zu jagen, was für erfahrene Spieler eine neue Variante des Gameplays darstellt.

Schon ab 22. Juli ist dagegen die Cross-Progression-Funktion für "Dead by Daylight" verfügbar, die es den Spielern ermöglicht, ihren Fortschritt und ihre Einkäufe plattformübergreifend zu synchronisieren.

Die Welt von "Dead by Daylight" wird zudem mit "The Casting of Frank Stone", das offiziell am 3. September erscheint, weiter ausgebaut. Das Single-Player-Spiel, das einen komplett neuen Einblick in das Spieluniversum von "Dead by Daylight" bietet, wurde in Zusammenarbeit von Supermassive Games und Behaviour Interactive entwickelt.

"Dead by Daylight" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.