Grosser Aprilscherz in Dead by Daylight

Zuerst klang es wie ein Aprilscherz, aber es war keiner: Gestern wurde bei "Dead by Daylight" ein zeitlich begrenzter Modus namens "My Little Oni" ergänzt. Er ist noch bis morgen um 14 Uhr verfügbar und einen Trailer dazu gibt es auch zu sehen.

Wie ein blutrünstiger Kaiju thront der Oni über den Überlebenden, diesmal grösser und böser ist als je zuvor. Die Überlebenden, welche es jetzt mit einem Koloss zu tun haben, fühlen sich nicht nur kleiner - sie sind auch kleiner. Sie können immer noch die Generatoren erreichen und reparieren, um zu entkommen. Gegenstände, Truhen, der Keller und das Springen über Paletten können Spieler in diesem Modus jedoch nicht mehr. Was soll eine Palette schon ausrichten, wenn ein gigantischer Oni hinter einem her ist? Für die winzigen Überlebenden, die so klein und gebrechlich sind, kommt der Tod nur in Form eines Mori.

"Dead by Daylight" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.