Dead by Daylight: Kollaboration mit Horror-Manga-Zeichner Junji Ito

Behaviour Interactive gibt bekannt, dass eine Kollaboration mit Horror-Manga-Zeichner Junji Ito in "Dead by Daylight" veröffentlicht wurde. Diese beschert uns acht Outfits, die von einigen seiner denkwürdigsten Charaktere inspiriert wurden. Einen schaurigen Trailer dazu zeigt man ebenfalls.

Seit 1987 versetzt Ito Leser mit seinen makabren Geschichten und gruseligen Illustrationen in Angst und Schrecken und hat sich dadurch einen Ruf als eine der einflussreichsten Stimmen im Bereich Horror-Manga verdient. Die surrealen, psychologischen und visuell fesselnden Geschichten wurden mit vier Eisner Awards für kreative Leistungen in amerikanischen Comics ausgezeichnet. Genauso wie "Dead by Daylight" jeden Aspekt des Horrors durch eine Reihe von Charakteren beleuchtet, erforscht Ito in seinem Werk diverse Horror-Subgenres wie Body Horror, kosmischen Horror, schwarze Komödien und mehr.

Von einer menschlichen Marionette, welche an Fäden durch die Welt gezogen wird, bis hin zu einem Mann, der in der Lage ist, Nägel zu produzieren und aus seinem Mund zu spucken, reichen Itos Charaktere vom Beunruhigenden bis hin zum Undenkbaren. So passen sie optimal zum Rest der gequälten Seelen aus dem Nebel.

"Dead by Daylight" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.