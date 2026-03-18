Dead by Daylight: Langfristige Unterstützung vorgesehen

Auch wenn "Dead by Daylight" bald schon seinen zehnten Geburtstag feiert, hat Entwickler Behaviour Interactive weiterhin grosse (und langfristige) Pläne für den Survival-Horror-Titel. Diese hat man jetzt schonmal grob präsentiert.

Behaviour Interactive will sein "Dead by Daylight" demnach langfristig weiterentwickeln. Laut Creative Director Dave Richards verzeichnet der Titel nämlich weiterhin neue Spieler, obwohl Umfang und Komplexität im Laufe der Zeit deutlich gestiegen sind. Die Vielzahl an Charakteren und Fähigkeiten erschweren dabei aber zunehmend den Einstieg.

Behaviour Interactive plant deshalb, die Zugänglichkeit von "Dead by Daylight" zu verbessern und die Nutzerführung zu vereinfachen. Bereits seit Jahresbeginn arbeitet das Team an derartigen Anpassungen. Das Studio will das Spiel nämlich noch mindestens zehn weitere Jahre unterstützen, wie Richards verspricht.

"Dead by Daylight" ist für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.