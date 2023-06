Dead by Daylight: Sci-Fi-Horror-Kapitel End Transmission

Behaviour Interactive kündigt an, dass das neue "Dead by Daylight"-Kapitel "End Transmission" ab sofort erhältlich ist. Das neue Kapitel bringt den Sci-Fi-Horror in den Nebel sowie den neuen Killer Die Singularität und den Überlebenden Gabriel Soma. Ab sofort kann ein jenseitiger Planet entdeckt werden, auf dem die neue Karte Toba-Landeplatz angesiedelt ist. Das Kapitel "End Transmission" ist ab heute auf PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch verfügbar.

Die Singularität: Ausspionieren und Angreifen

Die Singularität ist eine monströse, korrumpierte KI, die mit ihrer Spezialfähigkeit Biokapseln auf vertikalen Oberflächen platzieren und mit diesen die Überlebenden überall auf der Karte ausspionieren kann. Sobald sich ein Überlebender im Sog befindet, kann sich Die Singularität hinter ihm materialisieren und zuschlagen. Überlebende im Sog können den Effekt auf andere Überlebende in der Nähe übertragen, was die Zusammenarbeit in "Dead by Daylight" schwieriger machen wird.

„Die Singularität ist eine allwissende, allgegenwärtige und allmächtige Tötungsmaschine. ie ist unsere einzigartige Variante einer KI-Superintelligenz, die bösartig wird: ein Stück Software, das mit Fleisch und Maschinen verschmilzt, um zum ultimativen Wesen zu werden. Wir freuen uns auf die Reaktion der Spieler:innen auf unsere Interpretation von Sci-Fi-Horror."

Dave Richard, Creative Director von Dead by Daylight, Die Singularität

Gabriel Soma: Plündern und gedeihen

Der neue Überlebende Gabriel Soma hat ein paar Tricks auf Lager, um "Der Singularität" zu entkommen. Als geschickter und handwerklich begabter Entdecker ist der neueste Überlebende in "Dead by Daylight" die Verkörperung menschlicher Widerstandsfähigkeit. Er wurde von Huxlee ausgesandt, einem Unternehmen, das für die Suche nach neuen Welten - und die Assimilierung ihrer Ressourcen - zuständig ist. So haben sein schnelles Denken und seine technische Intuition Gabriels bisheriges Überleben ermöglicht.

Eine seltsame neue Welt: Toba-Landeplatz

Der Toba-Landeplatz ist eine ausserweltliche Umgebung, die aus der dichten Vegetation eines ausserirdischen Dschungels besteht. Die Spieler müssen sich an die verschiedenen neuen Sichtlinien anpassen und ihren Weg durch den Toba-Landeplatz finden, um ihre Ziele zu erreichen.

Der Toba-Landeplatz bietet vier verschiedene Ebenen: Auf der Bodenebene gibt es eine Mischung aus Vegetation, die es ermöglicht, nicht nur um die Basis herum, sondern auch darunter zu navigieren. Eine grosse Struktur, die in einen Ausrüstungslagerbereich und einen Gesundheits- und Genetikbereich unterteilt ist, bietet einen höheren Blickwinkel auf das Gelände. Der letzte verfügbare Bereich ist das Dach der Basis, von dem ein Blick über die gesamte Karte möglich ist.

Neue Sammlungen am Horizont

Die neue End Transmission-Kollektion beinhaltet zwei Outfits für "Die Singularität" und Gabriel Soma. Das "Huxlee-Hybrid"-Outfit für Die Singularität zeigt mehr robotische Materie, die in seinen Körper integriert ist, während Gabriel Somas Kosmetik eine Schutzausrüstung ist, die ursprünglich für eine Rettungsmission auf dem Toba-Landeplatz geeignet war.