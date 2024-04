Dead By Daylight: Spieler prognostizierten Chaosroulette

Es ist keine sonderliche Sensation, wenn wir hier schreiben, dass "Dead By Daylight" ein neues Update spendiert bekommt. Interessant wird es aber, wenn wir vermelden können, dass Spieler dessen Inhalte bereits prognostiziert hatten.

Konkret geht es um das jüngste Update für "Dead By Daylight". Dieses bietet nämlich ein sogenanntes Chaosroulette. Nachdem es im vergangenen Jahr bereits eine Challenge gab, in der die Talente der Spieler zufällig verteilt wurden, erwarteten einige Teilnehmer, dass daraus bald ein richtiger Modus werden würde - was mit dem Chaosroulette jetzt ja auch geschah.

m Chaosroulette-Modifikator von "Dead By Daylight" starten wir mit zufällig ausgewählten Talenten aus allen verfügbaren Talenten in die Prüfungen. Anstatt sich auf die gewohnten Taktiken zu verlassen, müssen wir unseren Spielstil überdenken und mit den Talenten, welche wir zu Beginn des Matches erhalten haben, eine Strategie entwickeln. Wir können uns auf Überraschungen gefasst machen – es kann spannend werden, wenn sich alle an ihre neuen Ausstattungen gewöhnt haben.

"Dead by Daylight" ist mittlerweile für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch, iOS, Android und den PC erhältlich.