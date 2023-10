Spuck in Dead by Daylight kehrt zurück!

Behaviour Interactive kündigt das diesjährige "Spuk in Dead by Daylight"-Event an, das gruseligste Event im "Dead by Daylight" Universum. Ab dem 18. Oktober seid ihr eingeladen, das Leerereich zu betreten, an Gameplay-Herausforderungen teilzunehmen und euch mit schaurigen Outfits auszustatten. Zudem wartet ein neuer Foliant auf alle mutigen Seelen, die tiefer in die Welt von "Dead by Daylight" eintauchen wollen.

Vom 18. Oktober um 20:00 Uhr bis zum 06. November um 20:00 Uhr werdet ihr einen bisher noch unbekannten Teil im Reich des Entitus erleben können. Das "Spuk in Dead by Daylight"-Event führt Zonen der Leere ein – unheilvolle Tore zu einem mysteriösen Reich, in dem die verlorenen Seelen ehemaliger Überlebenden und Killer als Geister vom Entitus zurückgelassen werden. Ihr müsst Leereenergie sammeln und an einem instabilen Spalt abliefern, um die Zonen zu öffnen. Darin könnt ihr Geister aus der Leere auf die Karte entlassen, damit sie euch nützliche Effekte gewähren.