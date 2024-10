Dead by Daylight: Halloween-Horror incoming!

Behaviour Interactive kündigt das diesjährige Halloween-Event Spuk in "Dead by Daylight "an. Das im Oktober stattfindende Event führt zusätzlich einen neuen Folianten und neue Kosmetik-Items ins Spiel ein.

Das Spuk in "Dead by Daylight"-Event findet im Zeitraum vom 17. Oktober bis zum 07. November 2024 bereits zum dritten Mal statt und steht im Mittelpunkt der Halloween-Feierlichkeiten von Dead by Daylight.

In der neuesten Ausgabe des Events kehrt das Leerereich wieder zurück und wird eine grössere Rolle spielen als je zuvor. Dieses Jahr gibt es nicht nur mehr Portale in das Reich, sondern die Portale können zusätzlich auch nicht mehr geschlossen werden, sobald sie einmal geöffnet wurden. Die Energie des Leerereichs muss gesammelt werden, um die Portale zu öffnen. Sobald sich Spieler:innen in den Portalen befinden, können sie Energie ausgeben, um neue Leerereich-Gegenstände zu erschaffen, die dabei helfen können, das Blatt in der jeweiligen Prüfung zu wenden. Um die Spannung zu erhöhen, können nun zum ersten Mal Killer-Talente im Leerereich eingesetzt werden.