Weiteres Update für Dead by Daylight

Behaviour Interactive hat mit einem weiteren Update viele neue Inhalte für "Dead by Daylight" ergänzt. Was das im Einzelnen ist, wird uns natürlich ebenfalls verraten.

Zunächst einmal ergänzt das sogenannte Steady Pulse-Update für "Dead by Daylight" eine der selbstlosesten Überlebenden, die es je ins Reich des Entitus verschlagen hat, nämlich Orela Rose. Die unerschütterliche Rettungssanitäterin will den Nebel nicht nur überleben, sondern auf ihrer Flucht auch noch so viele Leben wie möglich retten.

Die fürsorgliche, mitfühlende und entschlossene Orela bewirkt aber nicht nur im Nebel Gutes, sondern auch ausserhalb. Zur Feier ihres Erscheinens hat sich "Dead by Daylight" mit der CHU Sainte-Justine Foundation in Montreal zusammengetan. Diese vereint karitative Träume und Fortschritte miteinander in der Kindermedizin im Krankenhaus Sainte-Justine.

Ausserdem gilt es zu erwähnen, dass im Archiv, welches ab sofort der Spalt genannt wird, mit dem neuesten Folianten Überwucherung, der jetzt verfügbar ist, ein Frühjahrsputz stattfindet. Spieler können nun nämlich an allen Quests gleichzeitig arbeiten, wodurch sie schneller, einfacher und unkomplizierter durch den Spalt und zu den Belohnungen kommen.

Eine neue Jahreszeit ist immer auch der optimale Zeitpunkt für Neuerungen im Kleiderschrank. Deswegen bietet "Dead by Daylight" jetzt eine Reihe von neuen Stilen, die die Spieler sammeln können.

Am 6. Mai kamen mit der Steady Pulse-Sammlung schon einige alternative Looks für Orela Rose, darunter auch das Tagesschicht-Outfit, das sie in ihrer klassischen Sanitäteruniform zeigt, sowie das Friedliche Träume-Outfit.

Am 13. Mai kehrt zudem die Wächter und Schatten-Sammlung zurück. Zu den Neuzugängen zählen hier das Nimmermehr-Outfit für Ghost Face und das Rattenkönig-Outfit für die Legion. Auch Yun-Jin und Gabriel können sich über frische Looks freuen.

"Dead by Daylight" ist fürPS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.