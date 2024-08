Finales Update für Dead Cells am Horizont

Motion Twin und Evil Empire haben das letzte Update für "Dead Cells" in Aussicht gestellt. Es trägt den passenden Namen "The End is Near".

Demnach ist das "The End is Near"-Update für "Dead Cells" ab 19. August verfügbar. Es enthält drei neue Waffen sowie frische Gegner, Biome, Fehlerkorrekturen, Anpassungen der Spielbalance und vieles mehr. "The End is Near" ging bereits im August 2023 in die Alpha-Phase über, in der es Steam-Spieler testen konnten. Obwohl es Patches erhielt und im September 2023 in die Beta-Phase eintrat, gab es bis Februar keinerlei Details dazu.

In "Dead Cells" erlangst du die Kontrolle über ein fehlgeschlagenes Experiment und versuchst herauszufinden, was auf einer weitläufigen und sich ständig verändernden Insel vor sich geht. Harte, aber faire Kämpfe, eine reaktionsschnelle Steuerung, fordernde Gegner, ein finaler Tod und natürlich die panische Ausweichrolle, mit der du Ärger vermeidest, machen "Dead Cells" zu einem anspruchsvollen und intuitiven Spiel voller Action.

"Dead Cells" erschien am 7. August 2018 für PS4, Xbox One, Switch und den PC. Umsetzungen für iOS und Android folgten 2019 und 2020. Die PS5-Version wurde schliesslich am 29. Juni 2023 veröffentlicht.