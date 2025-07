Dead Island 2 hatte eine schwierige Geschichte

Obwohl "Dead Island 2" bereits auf der E3 2014 enthüllt wurde, dauerte es bis zum Release des fertigen Spiels noch satte neun Jahre. Deep Silver hat sich jetzt an diese schwierige Geschichte zurückerinnert.

So erzählte der damalige Head of Communications von Deep Silver, Martin Wein, jetzt bei einem Panel, dass es zwar bereits kurz nach der E3 2014 eine erste spielbare Version von "Dead Island 2" gab, diese aber unglaublich schlecht ankam. Sie hatte nichts von dem, was den ersten Teil so beliebt gemacht hatte. Bei einer Veröffentlichung hätte man also aufgrund des Namens gutes Geld eingenommen, aber eben auch den kompletten Franchise getötet.

Ein weiteres Problem war, dass der damalige Entwickler nicht auf das Feedback der Spieler hören, sondern lieber an seinem Konzept festhalten wollte. Da es im Leben nicht immer einfache Entscheidungen gibt, führte dies letztlich zum Bruch mit dem Publisher und einem neuen Entwicklerteam. Unter den Dambuster Studios erschien dann schliesslich die heute bekannte Version.

In "Dead Island 2" erleben wir einen Höllentrip im verwüsteten Los Angeles, unter den Überlebenden gern auch HELL-A genannt. Die Mischung aus Horror, Pulp-Trash und schwarzem Humor lässt uns ein episches Abenteuer erleben, das alle anderen Zombie-Titel in den Schatten stellt.

"Dead Island 2" erschien am 21. April 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC.