Dead Island 2: Jetzt wirds MACaber

"Dead Island 2" wird noch dieses Jahr im Mac App Store erhältlich sein. "Dead Island 2" läuft zum Release nativ auf Macs mit Apple Silicon und bietet unglaubliche Leistung, ebenso flüssiges wie fesselndes Gameplay sowie Unterstützung für Softwaretechnologien im macOS wie HDR und MetalFX Upscaling.

Im Spiel breitet sich eine tödliche Epidemie in der Stadt aus und verwandelt die Einwohner in Zombies. Gebissen, infiziert, aber komischerweise immun, muss man die Wahrheit hinter dem Chaos aufdecken und herausfinden, wer - oder was – man eigentlich ist.