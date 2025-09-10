Dead Island 2: Nachfolger in Entwicklung

Die Dambuster Studios haben erstmals direkt bestätigt, dass sich bei ihnen ein Nachfolger von "Dead Island 2" in der Mache befindet. Wir fassen alle bisher dazu bekannten Informationen für euch zusammen.

So schreibt man bei X (ehemals Twitter), dass die Reise noch lange nicht vorbei ist und die Arbeiten am nächsten Ausbruch gerade erst begonnen hätten. Das zugehörige Artwork deutet dabei einen Ortswechsel an. Die begleitende Bildunterschrift greift zudem den Kultfilm "Dawn of the Dead" von 1978 auf.

Gleichzeitig vermeldet man noch einige Statistiken zum Vorgänger. Demnach haben mehr als 20 Millionen Spieler seit dessen Start in Los Angeles gegen Untote gekämpft.

"Dead Island 2" ist seit dem 21. April 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X und den PC erhältlich.