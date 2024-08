Dead Island 2 erhält ein saftiges Update

"Dead Island 2" bekommt am 22. Oktober noch mehr Content spendiert und das sogar kostenlos.

Fans haben sehnsüchtig auf ein "New Game Plus" gewartet und ihre Wünsche wurden erhört. Man kann wieder mit seinen Lieblingswaffen in das blutige Herz von HELL-A eintauchen und sich einer ganzen Reihe neuer Herausforderungen stellen. Mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, neuen Gegnern und zusätzlichen Fertigkeitsslots wird der Kampf gegen die Untoten so intensiv wie nie zuvor sein.

Doch das ist noch nicht alles: Im neuen kooperativen Horden-Modus Neighborhood Watch, treten Spieler gegen gewaltige Zombie-Schwärme an. Als Mitglieder der Bobcats, einem Trio von College-Überlebenden, müssen die Spieler ihr Verbindungshaus in Venice gegen unerbittliche Wellen von Zombies verteidigen. Mit jedem erfolgreichen Durchlauf stellt man sich neuen Herausforderungen und schaltet verschiedene Fähigkeiten, aussergewöhnliche Waffen und thematische Skins frei, die für ein einzigartiges und spannendes Erlebnis sorgen.

"Dead Island 2" ist für Xbox- und PlayStation-Systeme sowie PC erhältlich. Zusätzlich wird das Spiel noch 2024 für Mac erscheinen.