Dead Island 2: Slay to the Beat: Der zweite Story DLC SoLA

Neue Gegner: Der Whipper ist ein neuer Feind der Apex-Variante, der von der Autophage in den Wahnsinn getrieben wurde. Ihr Zwang zur Selbstverstümmelung hat sie in einen schrecklichen Albtraum aus ausgeweideten Gedärme verwandelt, der sie in die Lage versetzt, auf Distanz anzugreifen. Clotter, ein weiterer neuer, beunruhigender Apex-Zombie, kann sich in einen ekelhaften Haufen Blut verwandeln, der in dieser Form immun gegen Schaden ist, und sich dann an anderer Stelle neu formieren kann, um den Kampf fortzusetzen. Er ist in der Lage, einen mächtigen Strahl fauligen Blutes aus seinem Herzen abzufeuern.