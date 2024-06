Dead of Darkness: Neuer Story Trailer

Zum Indie-Survival-Horror Spiel "Dead of Darkness" wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Dieser stellt einige der Charaktere vor, sowie zahlreiche Gegner, Bosse, neue Locations und Storyteaser.

"Dead of Darkness" ist ein klassisches Survival-Horror Spiel im Stil des Ur-Resident Evil aus dem Jahr 1996. Das Spiel beinhaltet darüber hinaus aber eine komplexe, charaktergetriebene Story sowie Cosmic Horror Einflüsse (allerdings eher aus der Richtung "Prince of Darkness", "Hellraiser" und "Mouth of Madness" anstatt 'klassischem' Lovecraftian-Horror).