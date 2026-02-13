Dead or Alive 6 Last Round angekündigt

Koei Tecmo und Entwickler Team Ninja gaben bekannt, dass sich "Dead or Alive 6 Last Round" derzeit in der Entwicklung befindet und für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen soll. Eine Free-to-Play-Version, "Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters", erscheint am 25. Juni 2026 zeitgleich mit der Standard-Edition.

"Dead or Alive 6 Last Round" ist die Version von "Dead or Alive 6" das ursprünglich 2019 erschien und weltweit über 900'000 Mal ausgeliefert wurde. Das Spiel wird für die aktuelle Hardware optimiert, wobei ihr bei der ursprünglichen Standard-Edition von "Dead or Alive 6" die Möglichkeit habt, DLC-Kostüme, Premium-Tickets und Speicherdaten zu übertragen. "Dead or Alive 6 Last Round" enthält die ursprünglichen 24 Charaktere sowie fünf Charaktere aus der DLC-Auswahl des Spiels (Nyotengu, Phase 4, Momiji, Rachel und Tamaki).

Zusätzlich erhalten Charaktere wie Kasumi und Marie Rose fünf Kostüme, die von anderen Team Ninja-Titeln wie "Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge" und "Dead or Alive Xtreme Venus Vacation" inspiriert sind. Ausserdem wird ein Fotomodus hinzugefügt, der euch die Möglichkeit gibt, jeden Winkel eurer Lieblingskämpfer einzufangen, indem ihr Funktionen wie "Charakterposition" und "Posenauswahl" nutzt.

In der Free-to-Play-Version "Dead or Alive 6 Last Round Core Fighters" stehen euch Marie Rose, Honoka und NiCO ab Veröffentlichung zur Verfügung. Der Fotomodus sowie die Online-Modi "DOA Quest" und "DOA Central" sind ebenfalls spielbar.