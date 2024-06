Dead Rising Deluxe Remaster angekündigt

Capcom hat jetzt "Dead Rising Deluxe Remaster" offiziell vorgestellt. Einen flotten Teaser-Trailer hat man auch im Gepäck.

Hier wird uns "Dead Rising Deluxe Remaster" rund 40 Sekunden lang in bewegten Bildern vorgestellt. Dabei verspricht man eine modernisierte Version des Action-Adventures in einem zeitgemässen Look. "Dead Rising" erschien im Jahr 2006, während bereits 2016 ein HD-Remaster davon veröffentlicht wurde.

Frank West, ein freischaffender Fotograf, verfolgt in "Dead Rising" eine vielversprechende Spur in einer Kleinstadt und stellt dabei fest, dass es dort nur so von Zombies wimmelt. Also bringt er sich im Einkaufszentrum in Sicherheit, was die Situation aber nicht unbedingt einfacher macht.

Bisher ist unklar, für welche Plattformen "Dead Rising Deluxe Remaster" veröffentlicht wird. Einen Releasetermin gibt es ebenfalls noch nicht.