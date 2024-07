Dead Rising Deluxe Remaster hat einen Releasetermin

Das geht aber flott: Erst letzte Woche hat Capcom "Dead Rising Deluxe Remaster" vorgestellt und jetzt hat man schon einen Releasetermin verkündet - zumindest für die digitale Version. Die Plattformen stehen jetzt ebenfalls fest.

Demnach ist "Dead Rising Deluxe Remaster" ab 19. September in digitaler Form für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Eine physische Fassung soll zu einem späteren Zeitpunkt auch folgen. Ein knapp zwei Minuten langer Ankündigungstrailer begleitet die freudigen Nachrichten.

Frank West, ein freischaffender Fotograf, verfolgt in "Dead Rising" eine vielversprechende Spur in einer Kleinstadt und stellt dabei fest, dass es dort nur so von Zombies wimmelt. Also bringt er sich im Einkaufszentrum in Sicherheit, was die Situation aber nicht unbedingt einfacher macht.